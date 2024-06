Mittwochshandel in Paris: CAC 40 notiert am Nachmittag im Plus

Heute wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,79 Prozent fester bei 7 850,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,452 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,315 Prozent auf 7 813,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 789,21 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 802,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7 874,06 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,489 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Stand von 8 219,14 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bei 8 087,48 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 12.06.2023, einen Wert von 7 250,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern markiert.

CAC 40-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im CAC 40 befinden sich derzeit Schneider Electric (+ 3,68 Prozent auf 233,83 EUR), STMicroelectronics (+ 3,47 Prozent auf 41,80 EUR), Crédit Agricole (+ 2,30 Prozent auf 13,88 EUR), BNP Paribas (+ 2,22 Prozent auf 62,00 EUR) und Air Liquide (+ 1,96 Prozent auf 168,90 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind derweil Kering (-0,54 Prozent auf 318,00 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,26 Prozent auf 735,27 EUR), LEGRAND (+ 0,15 Prozent auf 97,54 EUR), Carrefour (+ 0,24 Prozent auf 14,79 EUR) und Sanofi (+ 0,38 Prozent auf 90,06 EUR).

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Crédit Agricole-Aktie. 4 291 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 371,364 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at