Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit positivem Vorzeichen

So performte der ATX Prime am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,70 Prozent stärker bei 1 805,95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,041 Prozent auf 1 794,19 Punkte an der Kurstafel, nach 1 793,46 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 806,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1 787,75 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,006 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 16.09.2024, bei 1 797,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, notierte der ATX Prime bei 1 845,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 589,26 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,36 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 2,76 Prozent auf 2,98 EUR), Rosenbauer (+ 2,62 Prozent auf 35,20 EUR), STRABAG SE (+ 2,00 Prozent auf 38,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,70 Prozent auf 83,70 EUR) und voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 19,73 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-4,84 Prozent auf 20,06 EUR), FACC (-2,66 Prozent auf 6,22 EUR), Semperit (-2,24 Prozent auf 11,36 EUR), Telekom Austria (-1,92 Prozent auf 8,19 EUR) und Addiko Bank (-1,47 Prozent auf 20,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 493 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,952 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 11,46 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at