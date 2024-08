Mittwochshandel in Wien: ATX steigt am Mittwochmittag

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent auf 3 646,82 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 119,469 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent fester bei 3 639,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 638,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 651,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 639,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,534 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Wert von 3 671,84 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 21.05.2024, einen Stand von 3 775,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, bewegte sich der ATX bei 3 115,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,88 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell voestalpine (+ 2,45 Prozent auf 21,74 EUR), Lenzing (+ 1,60 Prozent auf 31,75 EUR), OMV (+ 0,77 Prozent auf 39,08 EUR), Andritz (+ 0,70 Prozent auf 57,65 EUR) und BAWAG (+ 0,60 Prozent auf 67,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Erste Group Bank (-0,44 Prozent auf 47,44 EUR), Wienerberger (-0,41 Prozent auf 29,18 EUR), EVN (-0,33 Prozent auf 30,10 EUR), Raiffeisen (-0,29 Prozent auf 17,17 EUR) und DO (-0,28 Prozent auf 144,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 95 702 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 27,012 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,71 zu Buche schlagen. Mit 10,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at