Mittwochshandel in Zürich: SLI bewegt letztendlich im Plus

Mit dem SLI ging es am Mittwoch aufwärts.

Zum Handelsschluss tendierte der SLI im SIX-Handel 1,12 Prozent fester bei 1 944,23 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,223 Prozent auf 1 927,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 922,78 Punkten am Vortag.

Bei 1 926,14 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 944,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2024, bewegte sich der SLI bei 1 869,68 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.02.2024, den Wert von 1 833,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 802,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,25 Prozent. 1 944,98 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 4,89 Prozent auf 532,20 CHF), VAT (+ 4,77 Prozent auf 481,00 CHF), Sonova (+ 4,09 Prozent auf 297,50 CHF), ams (+ 2,94 Prozent auf 1,38 CHF) und Straumann (+ 2,25 Prozent auf 122,70 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Temenos (-1,38 Prozent auf 57,15 CHF), Swatch (I) (-0,80 Prozent auf 193,10 CHF), Lindt (-0,28 Prozent auf 10 710,00 CHF), Novartis (-0,20 Prozent auf 93,30 CHF) und SGS SA (-0,15 Prozent auf 81,18 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 6 707 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,488 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at