Mittwochshandel in Zürich: SMI klettert zum Handelsende

Am Abend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SMI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,34 Prozent stärker bei 11 188,91 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,261 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,023 Prozent auf 11 153,77 Punkte an der Kurstafel, nach 11 151,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 153,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 255,50 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, lag der SMI bei 10 590,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, lag der SMI noch bei 10 976,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, lag der SMI-Kurs bei 11 136,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 1,92 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 616,37 Punkte. Bei 10 251,33 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Sonova (+ 2,25 Prozent auf 263,30 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 65,00 CHF), Sika (+ 1,61 Prozent auf 252,60 CHF), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 119,35 CHF) und Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 1 182,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Nestlé (-0,52 Prozent auf 98,43 CHF), Roche (-0,41 Prozent auf 252,65 CHF), Lonza (-0,37 Prozent auf 326,00 CHF), Swisscom (-0,16 Prozent auf 509,80 CHF) und UBS (+ 0,04 Prozent auf 25,01 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 468 730 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 271,333 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,95 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

