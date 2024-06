Mittwochshandel in Zürich: SPI bewegt sich zum Start im Plus

Der SPI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwochmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,59 Prozent höher bei 16 073,07 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,990 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,663 Prozent auf 16 084,65 Punkte an der Kurstafel, nach 15 978,79 Punkten am Vortag.

Bei 16 073,07 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 085,30 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,035 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 093,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, wurde der SPI mit 14 894,46 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, notierte der SPI bei 15 017,19 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,32 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 093,81 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Molecular Partners (+ 6,02 Prozent auf 3,88 CHF), Meyer Burger (+ 3,45 Prozent auf 0,01 CHF), DocMorris (+ 2,33 Prozent auf 63,70 CHF), Orascom Development (+ 1,95 Prozent auf 4,18 CHF) und Komax (+ 1,93 Prozent auf 158,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-3,11 Prozent auf 0,56 CHF), GAM (-3,10 Prozent auf 0,25 CHF), Evolva (-3,00 Prozent auf 0,91 CHF), Orell Fuessli (-1,81 Prozent auf 76,00 CHF) und Accelleron Industries (-1,44 Prozent auf 35,52 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 895 097 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 255,574 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

