WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

02.03.2026 05:49:40

Mobilfunkmesse: Künstliche Intelligenz soll Netze verbessern

BARCELONA (dpa-AFX) - Bei der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellen Netzbetreiber, Smartphone-Hersteller und Netztechnik-Spezialisten Innovationen vor, die auf Anwendungen der Künstlichen Intelligenz beruhen. Der MWC beginnt am Montag, als Gast wird auch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) erwartet. Er sucht dort das Gespräch mit Telekom-Chef (Deutsche Telekom) Tim Höttges, dessen Firma einen KI-Assistenten präsentiert. Dieser soll künftig bei Handygesprächen helfen - etwa mit Live-Übersetzungen und Tourismus-Tipps. Der O2-Mutterkonzern Telefónica (Telefonica) stellt ein quantenverschlüsseltes System vor, das absoluten Schutz vor Hackerangriffen bieten soll./wdw/DP/he

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
27.02.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
26.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
26.02.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 33,23 -2,21% Deutsche Telekom AG
Telefonica S.A. 3,65 -3,95% Telefonica S.A.

