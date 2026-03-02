Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|
02.03.2026 05:49:40
Mobilfunkmesse: Künstliche Intelligenz soll Netze verbessern
BARCELONA (dpa-AFX) - Bei der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellen Netzbetreiber, Smartphone-Hersteller und Netztechnik-Spezialisten Innovationen vor, die auf Anwendungen der Künstlichen Intelligenz beruhen. Der MWC beginnt am Montag, als Gast wird auch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) erwartet. Er sucht dort das Gespräch mit Telekom-Chef (Deutsche Telekom) Tim Höttges, dessen Firma einen KI-Assistenten präsentiert. Dieser soll künftig bei Handygesprächen helfen - etwa mit Live-Übersetzungen und Tourismus-Tipps. Der O2-Mutterkonzern Telefónica (Telefonica) stellt ein quantenverschlüsseltes System vor, das absoluten Schutz vor Hackerangriffen bieten soll./wdw/DP/he
Nachrichten zu Telefonica S.A.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|33,23
|-2,21%
|Telefonica S.A.
|3,65
|-3,95%
