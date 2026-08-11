Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
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11.08.2026 17:45:04
Mobimo places Green Bond for CHF 100 million
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Mobimo Holding AG
/ Key word(s): Issue of Debt/Bond
Press release
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM
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End of Media Release
2380876 11.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Mobimo AG
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10:04
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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11.08.26
|Mobimo platziert Green Bond über CHF 100 Mio. (EQS Group)
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11.08.26
|Mobimo places Green Bond for CHF 100 million (EQS Group)
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07.08.26
|Mobimo Holding AG: Mobimo mit operativ starkem ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
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07.08.26
|Mobimo Holding AG: Mobimo with strong operational performance in the first half of 2026 (EQS Group)
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05.08.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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29.07.26
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.07.26
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mobimo-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)