(RTTNews) - Modexus Solutions, Inc. (MOD), a thermal management technology and solutions company, has announced new long-term financial targets.

The company expects a revenue compound annual growth rate of 40% to 55% over the next three-year period from the beginning of fiscal 2027 through fiscal 2029, excluding any incremental acquisitions. This is anticipated to be supported by an expectation of 60% to 80% revenue growth in data centers and 7% to 10% revenue growth in commercial HVAC over the same period, according to Modexus Solutions.

Modexus Solutions anticipates adjusted EBITDA margin of 19% to 21% in fiscal 2029. This is expected to be supported by projected fiscal 2029 adjusted EBITDA margins of 22% to 24% in data centers and 20% to 22% in commercial HVAC.