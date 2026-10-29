Mohawk Industries Aktie
WKN: 885067 / ISIN: US6081901042
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29.10.2026 21:40:25
Mohawk Industries Inc Reports Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Mohawk Industries Inc (MHK) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $163.1 million, or $2.72 per share. This compares with $108.8 million, or $1.75 per share, last year.
Excluding items, Mohawk Industries Inc reported adjusted earnings of $163.1 million or $2.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.1% to $2.786 billion from $2.757 billion last year.
Mohawk Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $163.1 Mln. vs. $108.8 Mln. last year. -EPS: $2.72 vs. $1.75 last year. -Revenue: $2.786 Bln vs. $2.757 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.35 To $ 1.45
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