Mohawk Industries Inc Reports Advance In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Mohawk Industries Inc (MHK) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $163.1 million, or $2.72 per share. This compares with $108.8 million, or $1.75 per share, last year.

Excluding items, Mohawk Industries Inc reported adjusted earnings of $163.1 million or $2.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.1% to $2.786 billion from $2.757 billion last year.

Mohawk Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $163.1 Mln. vs. $108.8 Mln. last year. -EPS: $2.72 vs. $1.75 last year. -Revenue: $2.786 Bln vs. $2.757 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.35 To $ 1.45