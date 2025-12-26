Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
|
26.12.2025 13:36:35
Mondelez Recalls Select Chips Ahoy Brookie Snacks
This article Mondelez Recalls Select Chips Ahoy Brookie Snacks originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mondelezmehr Nachrichten
|
25.12.25
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.12.25
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mondelez von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
11.12.25
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mondelez von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
04.12.25
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mondelez-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mondelez-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)