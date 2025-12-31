NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,26 Prozent auf 25 396,10 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 25 464,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25 462,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 483,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 346,35 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,260 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 434,89 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 24 679,99 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wies der NASDAQ 100 21 012,17 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 21,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 0,71 Prozent auf 188,88 USD), ON Semiconductor (+ 0,48 Prozent auf 54,50 USD), Comcast (+ 0,33 Prozent auf 30,07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 0,22 Prozent auf 215,82 USD) und Zoom Communications (+ 0,20 Prozent auf 86,47 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Micron Technology (-1,80 Prozent auf 287,36 USD), Mondelez (-1,73 Prozent auf 53,86 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-1,49 Prozent auf 153,29 USD), Marvell Technology (-1,45 Prozent auf 85,50 USD) und KLA-Tencor (-1,44 Prozent auf 1 225,78 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 279 984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,897 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

