NASDAQ-Handel im Blick 31.12.2025 16:01:12

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Mittwochshandels ab

Der NASDAQ 100 notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 25 399,79 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 25 464,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25 462,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 483,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 378,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,245 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 25 434,89 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 24 679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 lag am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 21 012,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,09 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell NVIDIA (+ 0,70 Prozent auf 188,86 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 0,32 Prozent auf 216,03 USD), ASML (+ 0,26 Prozent auf 1 074,88 USD), Analog Devices (+ 0,24 Prozent auf 275,48 USD) und MercadoLibre (+ 0,23 Prozent auf 2 025,51 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Micron Technology (-1,84 Prozent auf 287,24 USD), Mondelez (-1,51 Prozent auf 53,98 USD), Marvell Technology (-0,89 Prozent auf 85,99 USD), Broadcom (-0,81 Prozent auf 347,00 USD) und Zscaler (-0,80 Prozent auf 225,60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 185 875 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,897 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie hat mit 4,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
