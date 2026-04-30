Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
30.04.2026 22:17:34
Monolithic Power Systems, Inc. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $193.2 million, or $3.92 per share. This compares with $135.1 million, or $2.81 per share, last year.
Excluding items, Monolithic Power Systems, Inc. reported adjusted earnings of $251.3 million or $5.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.1% to $804.2 million from $637.6 million last year.
Monolithic Power Systems, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $193.2 Mln. vs. $135.1 Mln. last year. -EPS: $3.92 vs. $2.81 last year. -Revenue: $804.2 Mln vs. $637.6 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 890 M To $ 910 M
