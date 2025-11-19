Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 12:21:41

Monopolvorwurf nicht nachweisbar: US-Regierung scheitert mit Kartellverfahren gegen Meta

US-Präsident Trump geht schon am Ende seiner ersten Amtszeit gegen Meta vor. Durch die Zukäufe von WhatsApp und Instagram habe der Konzern ein Monopol aufgebaut. Damals scheitert die Klage krachend. Nun läuft es nicht besser.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten