Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
19.11.2025 12:21:41
Monopolvorwurf nicht nachweisbar: US-Regierung scheitert mit Kartellverfahren gegen Meta
US-Präsident Trump geht schon am Ende seiner ersten Amtszeit gegen Meta vor. Durch die Zukäufe von WhatsApp und Instagram habe der Konzern ein Monopol aufgebaut. Damals scheitert die Klage krachend. Nun läuft es nicht besser.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
