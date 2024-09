Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 4 841,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,119 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,182 Prozent auf 4 835,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 843,99 Punkten am Vortag.

Bei 4 842,49 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 824,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.08.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 840,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Stand von 4 839,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 4 295,05 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,29 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Zähler.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 0,79 Prozent auf 37,18 EUR), Allianz (+ 0,17 Prozent auf 287,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,12 Prozent auf 486,30 EUR), Enel (+ 0,11 Prozent auf 7,11 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,10 Prozent auf 209,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1,34 Prozent auf 29,43 EUR), Eni (-1,07 Prozent auf 13,88 EUR), Stellantis (-0,85 Prozent auf 13,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,74 Prozent auf 91,70 EUR) und BASF (-0,67 Prozent auf 43,31 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 195 592 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,773 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at