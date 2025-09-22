Volkswagen Aktie
|94,46EUR
|-0,08EUR
|-0,08%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer Porsche AG und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte. Mit seiner Ergebnisschätzung für VW liegt Houchois aber am oberen Rand der neuen Zielrange. Er sieht Kostenfortschritte in der Kernmarke und eine Bodenbildung im Audi-Produktionszyklus als entscheidende Kurstreiber für die historisch niedrig bewerteten Aktien./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
95,20 €
|
Abst. Kursziel*:
31,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
94,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,33%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
