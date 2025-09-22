Volkswagen Aktie

94,46EUR -0,08EUR -0,08%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

22.09.2025 06:41:09

Volkswagen (VW) vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer Porsche AG und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte. Mit seiner Ergebnisschätzung für VW liegt Houchois aber am oberen Rand der neuen Zielrange. Er sieht Kostenfortschritte in der Kernmarke und eine Bodenbildung im Audi-Produktionszyklus als entscheidende Kurstreiber für die historisch niedrig bewerteten Aktien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
95,20 € 		Abst. Kursziel*:
31,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
94,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,33%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

