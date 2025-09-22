Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung der Porsche AG von Freitag an. Er warf die Frage auf, ob es nun die letzte sein wird./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90,82 €
|
Abst. Kursziel*:
32,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,04%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|09:33
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|06:41
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,58
|-4,19%
