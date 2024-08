Montagshandel in Frankfurt: DAX stürzt nachmittags ab

Der DAX notiert am Montagnachmittag deutlich im Minus.

Um 15:42 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 3,05 Prozent auf 17 121,94 Punkte zurück. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,702 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,768 Prozent tiefer bei 17 525,59 Punkten, nach 17 661,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 024,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 525,59 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.07.2024, den Stand von 18 475,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 001,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 15 951,86 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,10 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 0,16 Prozent auf 49,02 EUR), Continental (-0,26 Prozent auf 53,68 EUR), Henkel vz (-0,67 Prozent auf 76,82 EUR), Infineon (-0,69 Prozent auf 29,33 EUR) und Merck (-0,98 Prozent auf 161,90 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Zalando (-8,01 Prozent auf 21,14 EUR), Siemens Energy (-6,49 Prozent auf 22,61 EUR), Deutsche Bank (-4,96 Prozent auf 12,52 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-4,77 Prozent auf 27,94 EUR) und Sartorius vz (-4,72 Prozent auf 238,20 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 978 423 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,156 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

