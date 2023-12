Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,16 Prozent leichter bei 16 423,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 16 385,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 459,50 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Stand von 15 193,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 825,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, den Stand von 14 524,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 16,84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 1,55 Prozent auf 38,56 EUR), Zalando (+ 1,43 Prozent auf 22,65 EUR), Fresenius SE (+ 1,10 Prozent auf 29,41 EUR), Merck (+ 0,91 Prozent auf 160,35 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,83 Prozent auf 26,77 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-1,17 Prozent auf 190,25 EUR), Siemens Healthineers (-1,02 Prozent auf 52,62 EUR), BMW (-1,00 Prozent auf 95,23 EUR), Porsche (-0,74 Prozent auf 83,28 EUR) und Covestro (-0,63 Prozent auf 50,68 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 790 474 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 171,595 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

2023 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 8,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at