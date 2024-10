Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Verlustzone

Der LUS-DAX zeigt sich am Montagmittag im Minus.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 19 078,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 19 010,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 197,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 18 237,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 504,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 292,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 13,94 Prozent zu. Bei 19 496,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 1,88 Prozent auf 16,77 EUR), Deutsche Bank (+ 0,91 Prozent auf 15,92 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 26,47 EUR), Henkel vz (+ 0,54 Prozent auf 81,70 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,53 Prozent auf 210,20 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Continental (-3,34 Prozent auf 54,42 EUR), Rheinmetall (-3,00 Prozent auf 504,40 EUR), Bayer (-1,83 Prozent auf 29,26 EUR), Hannover Rück (-1,44 Prozent auf 247,10 EUR) und Merck (-1,42 Prozent auf 152,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 372 017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 234,117 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at