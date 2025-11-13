Deutsche Telekom Aktie

27,34EUR -0,01EUR -0,04%
Deutsche Telekom

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

13.11.2025 11:13:29

Deutsche Telekom Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Es stelle sich die Frage, ob die schwachen heimischen Geschäftstrends temporärer oder struktureller Natur seien, schrieb Ottavio Adorisio am Donnerstag. Der veränderte Ausblick spiegele die angehobenen Ziele der US-Tochter T-Mobile US wider./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
27,53 € 		Abst. Kursziel*:
45,30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,31%
Analyst Name::
Ottavio Adorisio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

