Deutsche Telekom Aktie
|27,34EUR
|-0,01EUR
|-0,04%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Es stelle sich die Frage, ob die schwachen heimischen Geschäftstrends temporärer oder struktureller Natur seien, schrieb Ottavio Adorisio am Donnerstag. Der veränderte Ausblick spiegele die angehobenen Ziele der US-Tochter T-Mobile US wider./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
27,53 €
|
Abst. Kursziel*:
45,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
27,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,31%
|
Analyst Name::
Ottavio Adorisio
|
KGV*:
-
