Deutsche Telekom Aktie
|27,37EUR
|0,19EUR
|0,70%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Der Ausblick der Bonner sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste erschienen überzogen./rob/mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,98 €
|
Abst. Kursziel*:
29,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,90%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
