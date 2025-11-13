Deutsche Telekom Aktie
|27,34EUR
|-0,01EUR
|-0,04%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen erfüllt, allerdings dank der bereits bekannten Geschäftsentwicklung in den USA, schrieb Paul Sidney am Donnerstag. Dank dieser hätten die Bonner auch den Ausblick angehoben. Das deutsche Dienstleistungsgeschäft habe hingegen enttäuscht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,28 €
|
Abst. Kursziel*:
29,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,84%
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
