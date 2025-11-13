Deutsche Telekom Aktie

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

13.11.2025 09:29:57

Deutsche Telekom Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen erfüllt, allerdings dank der bereits bekannten Geschäftsentwicklung in den USA, schrieb Paul Sidney am Donnerstag. Dank dieser hätten die Bonner auch den Ausblick angehoben. Das deutsche Dienstleistungsgeschäft habe hingegen enttäuscht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

