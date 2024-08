Montagshandel in New York: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Der Dow Jones gewann am ersten Tag der Woche an Wert.

Am Montag stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,58 Prozent auf 40 896,53 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,699 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,322 Prozent auf 40 528,86 Punkte an der Kurstafel, nach 40 659,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 40 907,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 40 670,83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40 287,53 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 40 003,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 34 500,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,44 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 3,25 Prozent auf 287,55 USD), Intel (+ 3,11 Prozent auf 21,52 USD), Amgen (+ 2,03 Prozent auf 327,97 USD), Walt Disney (+ 1,70 Prozent auf 90,82 USD) und Travelers (+ 1,10 Prozent auf 218,95 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Dow (-0,48 Prozent auf 53,65 USD), Visa (-0,34 Prozent auf 266,47 USD), Chevron (-0,30 Prozent auf 146,83 USD), Coca-Cola (-0,29 Prozent auf 68,98 USD) und Boeing (-0,19 Prozent auf 179,64 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 118 293 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3,113 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,87 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at