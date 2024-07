Montagshandel in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Am Montag legte der SMI via SIX schlussendlich um 0,47 Prozent auf 12 049,61 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,381 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,943 Prozent stärker bei 12 106,94 Punkten in den Handel, nach 11 993,83 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 022,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 107,30 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, mit 12 000,86 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 11 730,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 280,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,87 Prozent aufwärts. Bei 12 295,18 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 2,00 Prozent auf 26,98 CHF), Swiss Life (+ 1,30 Prozent auf 669,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,20 Prozent auf 261,50 CHF), Givaudan (+ 0,99 Prozent auf 4 302,00 CHF) und Sonova (+ 0,97 Prozent auf 280,30 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Sika (-0,82 Prozent auf 255,10 CHF), Partners Group (-0,56 Prozent auf 1 147,50 CHF), Lonza (-0,41 Prozent auf 488,40 CHF), Geberit (-0,30 Prozent auf 529,20 CHF) und Alcon (-0,05 Prozent auf 80,18 CHF) unter Druck.

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 967 140 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,618 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

