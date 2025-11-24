Siemens Aktie

Siemens

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

STOXX-Handel im Fokus 24.11.2025 12:26:40

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter

Der STOXX 50 im Performance-Check.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 4 702,31 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,070 Prozent auf 4 716,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 713,52 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 734,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 698,92 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Stand von 4 783,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der STOXX 50 bei 4 626,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 4 316,52 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,38 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,35 Prozent auf 55,36 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 165,25 CHF), SAP SE (+ 1,22 Prozent auf 207,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,16 Prozent auf 87,02 GBP) und Siemens (+ 0,82 Prozent auf 220,95 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-4,24 Prozent auf 1 455,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,88 Prozent auf 5,42 EUR), UniCredit (-2,72 Prozent auf 61,42 EUR), Rolls-Royce (-1,27 Prozent auf 10,25 GBP) und National Grid (-0,94 Prozent auf 11,28 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 790 404 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 323,259 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,96 zu Buche schlagen. Mit 7,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

