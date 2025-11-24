Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|STOXX-Handel im Fokus
|
24.11.2025 12:26:40
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter
Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 4 702,31 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,070 Prozent auf 4 716,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 713,52 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 734,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 698,92 Einheiten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Stand von 4 783,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der STOXX 50 bei 4 626,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 4 316,52 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,38 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,35 Prozent auf 55,36 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 165,25 CHF), SAP SE (+ 1,22 Prozent auf 207,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,16 Prozent auf 87,02 GBP) und Siemens (+ 0,82 Prozent auf 220,95 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-4,24 Prozent auf 1 455,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,88 Prozent auf 5,42 EUR), UniCredit (-2,72 Prozent auf 61,42 EUR), Rolls-Royce (-1,27 Prozent auf 10,25 GBP) und National Grid (-0,94 Prozent auf 11,28 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 790 404 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 323,259 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,96 zu Buche schlagen. Mit 7,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
13:36
|Siemens-Aktie jedoch höher: Kursziel reduziert, "Buy"-Rating bleibt bestehen (dpa-AFX)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
21.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)