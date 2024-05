Montagshandel in Zürich: SPI schlussendlich kaum verändert

Am Montag ging der SPI nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 15 135,28 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,891 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,186 Prozent auf 15 164,20 Punkte an der Kurstafel, nach 15 136,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 196,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 134,55 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Wert von 15 442,86 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 879,75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der SPI 15 072,98 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell CI Com SA (+ 24,76 Prozent auf 1,31 CHF), Meyer Burger (+ 21,62 Prozent auf 0,01 CHF), ams (+ 8,11 Prozent auf 1,12 CHF), AIRESIS (+ 6,85 Prozent auf 0,52 CHF) und HOCHDORF (+ 6,06 Prozent auf 1,40 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Addex Therapeutics (-45,45 Prozent auf 0,06 CHF), ObsEva (-18,18 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (-13,56 Prozent auf 0,05 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,71 Prozent auf 6,40 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-6,38 Prozent auf 8,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 243 985 539 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 248,043 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at