MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
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27.08.2026 12:15:00
MP Materials vs. Enterprise Products: Which "Boring" Business Actually Has the Better Growth Case?
MP Materials (NYSE: MP) and Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) operate as indispensable, hard-to-replicate infrastructure assets at the very top of vital industrial supply chains, but the similarity ends there.Neither stock is actually boring, though mining and energy stocks are often stuck with that label. MP Materials is the leading rare-earth mining company in the U.S. It also processes rare earths, mainly for permanent magnets. It was founded in 2017 and went public via a merger with a special-purpose acquisition company (SPAC) in 2020.Midstream energy pipeline operator Enterprise Products Partners was founded in 1968 and went public in 1998. Its revenue comes from the toll-like fees that it charges users of its pipelines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
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