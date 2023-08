Munich Re-Aktie gibt Gewinne ab: JPMorgan-Analyst sieht Aktien von Munich Re und ING bald im Stoxx 50

Zudem dürfte als zweite Nachrückerin neben Munich Re auch die niederländische Großbank ING aufgenommen werden, wie Analyst Pankaj Gupta in einer am Montag veröffentlichten Studie schreibt.

Grund sind zuvorderst die Kursverluste der Adyen-Aktie. Dadurch wird der Zahlungsabwickler aller Wahrscheinlichkeit nach automatisch aus dem Index herausfallen. Adyen hatte am vergangenen Donnerstag mit seinem Quartalsbericht und Ausblick geschockt und allein in den vergangenen drei Handelstagen rund 46 Prozent eingebüßt.

Die Aktie des Luxusgüterunternehmens Kering schwächelt ebenfalls. Laut Gupta liegt sie auf der aktuellen Selektionsliste für den Stoxx Europe 50 auf Platz 61. Damit wäre sie ebenfalls, wenn auch nur knapp, ein Entnahmekandidat. Entnommen werden Aktien automatisch dann, wenn sie auf Rang 61 oder darunter abgerutscht sind. Adyen ist inzwischen auf Rang 84 abgesackt, wie Gupta schreibt.

Auf Basis der Auswahlliste per 31. August wird die Deutsche Börse-Tochter Stoxx Ltd. die Stoxx-Indizes überprüfen und etwaige Wechsel am Freitag, 1. September, nach Handelsschluss bekannt geben. Die Änderungen treten am Montag, 18. September, in Kraft.

Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Allerdings unterscheidet sich der Stoxx 50 vom EURO STOXX 50, da er in deutlich geringerem Umfang passiv nachgebildet wird.

Im Dienstagshandel auf XETRA zeigte sich die Aktie von Munich Re letztlich bei 353,20 Euro und somit 0,73 Prozent tiefer, nachdem sie zuvor noch zulegen konnte. Papiere von ING stiegen an der EURONEXT um 0,52 Prozent auf 13,056 Euro, die Adyen-Aktie notierte daneben in Amsterdam 1,51 Prozent tiefer bei 785,00 Euro.

/ck/nas

NEW YORK (dpa-AFX)