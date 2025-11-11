Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|
11.11.2025 11:49:00
Muse-Stift von Logitech wird in visionOS 26.2 zur Luftmaus
Fingereingaben beherrscht die Vision Pro präzise. Wenn das nicht ausreicht, gibt es nun ein neues Eingabegerät von Logitech. Mit visionOS 26.2 wird es besser.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
