11.11.2025 11:49:00

Muse-Stift von Logitech wird in visionOS 26.2 zur Luftmaus

Fingereingaben beherrscht die Vision Pro präzise. Wenn das nicht ausreicht, gibt es nun ein neues Eingabegerät von Logitech. Mit visionOS 26.2 wird es besser.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
