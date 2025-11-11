Aufschläge in Zürich: SMI notiert mittags im Plus

Um 12:09 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 1,14 Prozent auf 12 596,70 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,419 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,423 Prozent auf 12 507,93 Punkte an der Kurstafel, nach 12 455,20 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 12 507,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 603,73 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 12 481,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, lag der SMI noch bei 11 869,99 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Wert von 11 902,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,37 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,13 Prozent auf 545,40 CHF), Sika (+ 2,13 Prozent auf 155,50 CHF), Givaudan (+ 2,08 Prozent auf 3 441,00 CHF), Alcon (+ 1,92 Prozent auf 60,64 CHF) und Holcim (+ 1,76 Prozent auf 72,66 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-1,25 Prozent auf 592,00 CHF), Swiss Life (+ 0,11 Prozent auf 875,80 CHF), Logitech (+ 0,27 Prozent auf 97,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 57,02 CHF) und UBS (+ 0,52 Prozent auf 31,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 938 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230,042 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

