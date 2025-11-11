UBS Aktie

SLI-Kursentwicklung 11.11.2025 12:26:53

Gute Stimmung in Zürich: SLI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

Aktuell wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SLI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,19 Prozent auf 2 054,09 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,411 Prozent höher bei 2 038,18 Punkten, nach 2 029,84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 038,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 055,00 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 022,66 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Stand von 1 979,42 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Stand von 1 962,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 6,90 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Swatch (I) (+ 4,41 Prozent auf 173,90 CHF), Straumann (+ 3,51 Prozent auf 101,15 CHF), ams-OSRAM (+ 3,01 Prozent auf 10,28 CHF), Julius Bär (+ 2,93 Prozent auf 57,64 CHF) und Lonza (+ 2,13 Prozent auf 545,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Adecco SA (-1,28 Prozent auf 24,68 CHF), Swisscom (-1,25 Prozent auf 592,00 CHF), SGS SA (-0,04 Prozent auf 90,56 CHF), Swiss Life (+ 0,11 Prozent auf 875,80 CHF) und Logitech (+ 0,27 Prozent auf 97,84 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 938 795 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 230,042 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

