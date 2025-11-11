Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SIX-Handel im Fokus
|
11.11.2025 15:59:09
SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Nachmittag im Plus
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,59 Prozent fester bei 2 062,12 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,411 Prozent auf 2 038,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 029,84 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 062,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 038,14 Einheiten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SLI mit 2 022,66 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 979,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, wies der SLI einen Wert von 1 962,17 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 7,31 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 5,88 Prozent auf 176,35 CHF), Straumann (+ 4,79 Prozent auf 102,40 CHF), ams-OSRAM (+ 4,31 Prozent auf 10,41 CHF), Lonza (+ 3,03 Prozent auf 550,20 CHF) und Sika (+ 3,02 Prozent auf 156,85 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Adecco SA (-1,28 Prozent auf 24,68 CHF), Logitech (-0,66 Prozent auf 96,94 CHF), Swisscom (-0,08 Prozent auf 599,00 CHF), Swiss Life (+ 0,23 Prozent auf 876,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,42 Prozent auf 57,06 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 563 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 230,042 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
