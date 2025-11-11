Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen

Der SLI hält am zweiten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,71 Prozent nach oben auf 2 044,26 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,411 Prozent höher bei 2 038,18 Punkten, nach 2 029,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 038,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 044,55 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 2 022,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wies der SLI 1 979,42 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 962,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,38 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 3,33 Prozent auf 172,10 CHF), Julius Bär (+ 2,00 Prozent auf 57,12 CHF), VAT (+ 1,99 Prozent auf 338,40 CHF), Richemont (+ 1,90 Prozent auf 161,10 CHF) und Givaudan (+ 1,69 Prozent auf 3 428,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swiss Re (-0,27 Prozent auf 149,55 CHF), Swiss Life (-0,16 Prozent auf 873,40 CHF), Logitech (-0,12 Prozent auf 97,46 CHF), Schindler (+ 0,00 Prozent auf 283,00 CHF) und Geberit (+ 0,03 Prozent auf 629,60 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 206 097 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 230,042 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,01 zu Buche schlagen. Mit 5,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

