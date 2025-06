Musk-Trump-Streit gerät aus dem Ruder: Tesla-Aktie schwankt nach Drohungen und Kehrtwende

• Fehde zwischen Elon Musk und Donald Trump führt zu Spannungen• Finanzpolitik und persönliche Attacken dominieren• Tesla-Aktie zeigt sich volatil im Zuge der öffentlichen Auseinandersetzung

Öffentliche Fehde zwischen Musk und Trump: Tesla-Aktie unter Druck

Ein unerwarteter und scharf ausgetragener Konflikt zwischen Elon Musk und dem US-Präsidenten Donald Trump hat die Öffentlichkeit und die Finanzmärkte in Aufruhr versetzt. Die monatelange Allianz, die oft als "Bromance" bezeichnet wurde, mündete in einem verbalen Schlagabtausch, der direkte Auswirkungen auf den Aktienkurs von Tesla hatte. Musk und Trump attackieren sich dabei gegenseitig. Musk wirft Trump vor, dass die Haushaltspläne der US-Regierung unzureichend seien, während Trump dem Tesla-Chef damit droht, Subventionen und Regierungsaufträge für seine Firmen zu streichen. Der Konflikt eskalierte, als Trump öffentlich beim Termin mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Weißen Haus auf die Kontroverse angesprochen wurde.

Der Kern des Konflikts: Von Finanzpolitik zu persönlichen Attacken

Der Streit zwischen Musk und Trump entflammte rund um das vom Präsidenten vorangetriebene Steuer- und Haushaltsgesetz. Musk, der sich im Auftrag von Trump um eine radikale Senkung der Staatsausgaben kümmern sollte, fordert stärkere Kürzungen und warnt vor einem ausufernden Haushaltsdefizit. Musk wies Trumps Behauptung, er sei gegen das Gesetz wegen gekürzter E-Auto-Subventionen, als Lüge zurück. Die Auseinandersetzung verschärfte sich, als Musk öffentlich die Führungsrolle von Trump in der Republikanischen Partei angriff und als "Denkanstoß" für Kongressmitglieder schrieb, Trump habe nur noch dreieinhalb Jahre als Präsident, während er selbst noch mehr als 40 Jahre existieren werde.

Oh and some food for thought as they ponder this question: Trump has 3.5 years left as President, but I will be around for 40+ years … June 5, 2025

Musk wies auch darauf hin, dass Donald Trump ohne ihn die Wahl verloren hätte, und bezeichnete dies als "Undankbarkeit". Der Konflikt entwickelte sich zu persönlichen Beleidigungen, wobei Trump Musk als "verrückt" bezeichnete.

Musk konterte mit Vorwürfen, Trump tauche in den "Epstein-Akten" auf, was er später relativierte.

Musks drastische Drohungen und die rasche Kehrtwende in der Raumfahrt-Sache

Im Verlauf des Streits eskalierte Elon Musk seine Rhetorik mit drastischen Drohungen, die auch seine Raumfahrtbeteiligungen betrafen. Als Reaktion auf Trumps Drohung, Regierungsaufträge für seine Unternehmen zu kündigen, konterte Musk auf X (ehemals Twitter), seine Raumfahrtfirma SpaceX werde "sofort" damit beginnen, den Dienst der Dragon-Raumkapsel einzustellen. Diese Kapseln sind für die USA derzeit praktisch unverzichtbar, um Astronauten zur ISS zu befördern, da Boeing mit seinem Starliner noch technische Probleme hat. Kurz darauf machte Musk jedoch einen Rückzieher: Auf einen Follower-Kommentar hin schrieb er, sie würden Dragon "nicht außer Dienst stellen".

Good advice.



Ok, we won’t decommission Dragon. - Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025

Auch eine zuvor angedeutete Drohung, "Epstein-Akten" zu veröffentlichen, wurde entschärft, indem Musk präzisierte, lediglich öffentlich zugängliche Informationen zu meinen. Er relativierte auch seine frühere Aussage, seine Unternehmen müssten bei einer Trump-Wiederwahl schließen, indem er meinte, es würde lediglich "sehr schwierig" werden.

Die Reaktion der Tesla-Aktie: Deutlicher Rückgang und hohe Volatilität

Die Tesla-Aktie reagierte unmittelbar und deutlich auf die Eskalation des Streits zwischen ihrem CEO und dem US-Präsidenten. Das Papier des von Musk geführten Elektroauto -Herstellers verlor im NASDAQ-Handel am Donnerstag 14,26 Prozent auf 284,70 US-Dollar und damit auch rund 150 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Damit wurde ein Großteil der Gewinne, die die Aktie nach der Wahl von Trump im November eingefahren hatte, wieder abgegeben.

Vorbörslich lassen die Entschärfungen der Musk-Aussagen das Papier wieder etwas klettern: Am Freitag geht es zeitweise 4,91 Prozent auf 298,70 US-Dollar nach oben.

Die Ereignisse verdeutlichen, wie eng die öffentliche Wahrnehmung und das politische Handeln von Schlüsselfiguren mit der Bewertung von Unternehmen verknüpft sein können. Die Volatilität der Tesla-Aktie in dieser Phase unterstreicht die Sensibilität der Märkte für die persönlichen Beziehungen und Äußerungen von so prominenten Akteuren.

So reagieren Analysten

Auch erste Reaktionen von Marktbeobachtern fielen vernichtend aus: Ross Gerber, Chef von Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, sprach von einem Desaster für Musk. "Ich weiß nicht, ob ich es positiv darstellen kann, weil es so jenseits des Verhaltens eines intelligenten Geschäftsmannes ist."

"Die ganze Sache ist idiotisch. Leute in solchen Positionen sollten es besser wissen, als sich wie Kinder in der Junior High zu verhalten. Was die Sache für Tesla besonders schwer macht, ist, dass man den Wert des Unternehmens nicht von dessen Gründer und Chef trennen kann", sagte Wayne Kaufman, Marktanalyst bei Phoenix Financial Services. Das Unternehmen sei noch nie auf der Grundlage von Fundamentaldaten gehandelt worden, so Kaufman.

Nach Ansicht von Adam Sarhan, Chef von 50 Park Investments, sind die Auswirkungen auf Tesla unabsehbar und die Aktie zu diesem Zeitpunkt ein reines Glücksspiel. Mit dem Kursverfall würden die Papiere wahrscheinlich attraktiver, aber er könne nicht mit gutem Gewissen sagen, dass sie billig seien.

Anzeichen einer Deeskalation: Weißes Haus vermittelt im Streit zwischen Musk und Trump

Trotz der öffentlich ausgetragenen und alarmierend bitteren Auseinandersetzung zeigen sich Anzeichen einer möglichen Annäherung zwischen Elon Musk und Donald Trump. In einem Interview am Donnerstag projizierte Präsident Trump gegenüber Politico eine Haltung der Nonchalance, als er auf die sehr öffentliche Auseinandersetzung mit seinem einstigen Großspender angesprochen wurde. "Ach, es ist in Ordnung", sagte Trump Politico in einem kurzen Telefonat und fügte hinzu: "Es läuft sehr gut, besser denn je". Trump hob anschließend seine Zustimmungsraten hervor.

Parallel dazu hätten Mitarbeiter des Weißen Hauses, die daran arbeiteten, den Präsidenten zu überzeugen, seine öffentliche Kritik an Musk zu mäßigen, für Freitag einen Anruf mit dem Milliardär angesetzt, um einen Frieden zu vermitteln, berichtet das Magazin weiter.

Finanzgrößen bemühen sich um Frieden

Die hohen Einsätze des Konflikts und die Schärfe der Äußerungen hatten Verbündete, darunter Hedgefonds-Manager Bill Ackman, dazu veranlasst, die Spannungen zu entschärfen. Musk zeigte sich daraufhin einverstanden und antwortete auf Ackmans X-Post mit "Du hast nicht unrecht" bzw. "You’re not wrong".

I support @realDonaldTrump and @elonmusk and they should make peace for the benefit of our great country.



We are much stronger together than apart. - Bill Ackman (@BillAckman) June 5, 2025

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX