Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632748 / ISIN: US8261975010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 22:29:45

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.433 Pkt - Siemens und Siemens Healthineers legen zu

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen haben sich die Aktien von Siemens und Siemens Healthineers am Mittwoch im nachbörslichen Handel gezeigt. Siemens will seine Beteiligung am Medizintechnikunternehmen Healthineers um 30 Prozent auf rund 37 Prozent reduzieren. "Vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung" sollen dazu die Aktien an die Aktionäre der Siemens AG übertragen werden, teilte der Technologiekonzern mit. Ob dies so möglich ist, müsse noch abschließend regulatorisch überprüft werden. Auch muss das Vorhaben noch von Hauptversammlungen beider Gesellschaften gebilligt werden. Siemens könnte dann die derzeit mit einer Mehrheit von rund 67 Prozent geführte Tochtergesellschaft entkonsolidieren und würde ihre Ergebnisse nur noch anteilig in der Bilanz zeigen. Die Siemens-Aktien wurden bei Lang & Schwarz 0,8 Prozent höher getaxt. Siemens Healthineers legten um 1,0 Prozent zu.

Für die Talanx-Aktie ging es um 1,5 Prozent nach oben. Talanx steigert seinen Gewinn schneller als geplant. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, erwartet er für 2026 nun ein Konzernergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro. Ursprünglich hatte Talanx prognostiziert, den 2024 erzielten Nettogewinn bis 2027 um 30 Prozent auf etwa 2,57 Milliarden Euro steigern zu können. Dieses Ziel werde nun aber voraussichtlich bereits ein Jahr früher als geplant erreicht und sogar übertroffen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.433 24.381 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 16:29 ET (21:29 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens AG (spons. ADRs) 118,00 -4,84% Siemens AG (spons. ADRs)
Siemens AG 240,95 -4,50% Siemens AG
Siemens Healthineers AG 44,20 -2,23% Siemens Healthineers AG
Talanx AG 114,40 1,15% Talanx AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen