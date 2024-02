NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen

Am Freitag springt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,96 Prozent auf 17 954,67 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,213 Prozent stärker bei 17 820,98 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 783,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 962,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 798,81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, lag der NASDAQ 100 bei 16 678,70 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.11.2023, den Wert von 15 187,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 12 381,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,53 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 17 962,01 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Applied Materials (+ 6,42 Prozent auf 185,06 USD), Enphase Energy (+ 5,91 Prozent auf 123,79 USD), Lam Research (+ 4,66 Prozent auf 904,60 USD), KLA-Tencor (+ 4,12 Prozent auf 644,00 USD) und PayPal (+ 3,98 Prozent auf 58,37 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Moderna (-6,09 Prozent auf 87,96 USD), DexCom (-4,34 Prozent auf 121,54 USD), Illumina (-3,43 Prozent auf 138,42 USD), PepsiCo (-2,97 Prozent auf 168,69 USD) und Booking (-2,76 Prozent auf 3 734,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 874 323 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,854 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,92 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at