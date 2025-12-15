Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Montagnachmittag

Am Montag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:02 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,21 Prozent auf 25 143,38 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25 352,87 Zählern und damit 0,620 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 196,73 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 022,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 377,62 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 008,24 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 24 293,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 780,25 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 19,87 Prozent zu Buche. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell KLA-Tencor (+ 3,82 Prozent auf 1 239,53 USD), Tesla (+ 3,70 Prozent auf 475,95 USD), Lam Research (+ 3,15 Prozent auf 165,58 USD), Booking (+ 3,11 Prozent auf 5 466,63 USD) und Comcast (+ 3,08 Prozent auf 28,07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil CoStar Group (-8,28 Prozent auf 62,58 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,88 Prozent auf 162,55 USD), Broadcom (-5,22 Prozent auf 341,14 USD), Arm (-4,03 Prozent auf 125,62 USD) und Workday (-3,93 Prozent auf 215,66 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18 906 284 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,625 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

