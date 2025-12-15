Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Anleger in New York treten derzeit den Rückzug an.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 25 135,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,620 Prozent höher bei 25 352,87 Punkten in den Montagshandel, nach 25 196,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 022,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 377,62 Zähler.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 25 008,24 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 24 293,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Wert von 21 780,25 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,83 Prozent nach oben. Bei 26 182,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 4,02 Prozent auf 477,43 USD), KLA-Tencor (+ 3,68 Prozent auf 1 237,90 USD), Lam Research (+ 3,12 Prozent auf 165,53 USD), Comcast (+ 2,92 Prozent auf 28,03 USD) und Booking (+ 2,55 Prozent auf 5 436,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil CoStar Group (-8,68 Prozent auf 62,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,38 Prozent auf 163,43 USD), Broadcom (-4,52 Prozent auf 343,65 USD), Arm (-3,84 Prozent auf 125,87 USD) und Workday (-3,16 Prozent auf 217,40 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 757 884 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,625 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

