NASDAQ 100

25 126,04
-70,69
-0,28 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100 im Fokus 15.12.2025 18:01:57

Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Anleger in New York treten derzeit den Rückzug an.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 25 135,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,620 Prozent höher bei 25 352,87 Punkten in den Montagshandel, nach 25 196,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 022,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 377,62 Zähler.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 25 008,24 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 24 293,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Wert von 21 780,25 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,83 Prozent nach oben. Bei 26 182,10 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 4,02 Prozent auf 477,43 USD), KLA-Tencor (+ 3,68 Prozent auf 1 237,90 USD), Lam Research (+ 3,12 Prozent auf 165,53 USD), Comcast (+ 2,92 Prozent auf 28,03 USD) und Booking (+ 2,55 Prozent auf 5 436,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil CoStar Group (-8,68 Prozent auf 62,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,38 Prozent auf 163,43 USD), Broadcom (-4,52 Prozent auf 343,65 USD), Arm (-3,84 Prozent auf 125,87 USD) und Workday (-3,16 Prozent auf 217,40 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 757 884 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,625 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 129,52 -0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit moderaten Verlusten -- ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentiert sich etwas schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen