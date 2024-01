NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich am Mittag im Plus

Der NASDAQ 100 steigt am fünften Tag der Woche.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,45 Prozent stärker bei 16 355,84 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 16 281,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16 282,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 16 281,74 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 415,39 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 1,87 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 05.12.2023, den Wert von 15 877,71 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.10.2023, den Wert von 14 723,22 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 05.01.2023, mit 10 741,22 Punkten bewertet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 4,60 Prozent auf 60,74 USD), Datadog A (+ 2,96 Prozent auf 116,37 USD), Moderna (+ 2,94 Prozent auf 111,85 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,89 Prozent auf 139,94 USD) und Atlassian A (+ 2,62 Prozent auf 228,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil JDcom (-1,91 Prozent auf 26,64 USD), Keurig Dr Pepper (-1,67 Prozent auf 31,83 USD), Verisk Analytics A (-1,56 Prozent auf 234,23 USD), PepsiCo (-1,36 Prozent auf 169,13 USD) und Lucid (-1,16 Prozent auf 3,85 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 5 006 674 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 7,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at