NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

So performte der NASDAQ 100 zum Handelsschluss.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,38 Prozent schwächer bei 17 478,91 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,760 Prozent auf 17 412,79 Punkte an der Kurstafel, nach 17 546,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 319,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 17 482,13 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,638 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 314,00 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.11.2023, den Stand von 15 933,62 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 12 060,30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,65 Prozent nach oben. Bei 18 041,45 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Exelon (+ 4,26 Prozent auf 36,21 USD), CoStar Group (+ 3,37 Prozent auf 83,98 USD), JDcom (+ 2,41) Prozent auf 23,79 USD), Analog Devices (+ 2,28 Prozent auf 193,72 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 2,16 Prozent auf 36,39 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Palo Alto Networks (-28,44 Prozent auf 261,97 USD), Zscaler (-14,10 Prozent auf 213,92 USD), CrowdStrike (-9,68 Prozent auf 292,36 USD), Verisk Analytics A (-4,36 Prozent auf 237,67 USD) und Fortinet (-3,78 Prozent auf 65,34 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 814 381 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,777 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,03 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at