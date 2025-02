NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Plus

Heute herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Der NASDAQ 100 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 21 719,26 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 1,01 Prozent auf 21 475,41 Punkte an der Kurstafel, nach 21 693,52 Punkten am Vortag.

Bei 21 454,19 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 21 745,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,227 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 20 847,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 070,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 882,66 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,55 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 21 945,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 538,33 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Gilead Sciences (+ 7,46 Prozent auf 103,31 USD), Intel (+ 7,20 Prozent auf 22,48 USD), Lucid (+ 6,69) Prozent auf 2,87 USD), Airbnb (+ 4,46 Prozent auf 140,52 USD) und ON Semiconductor (+ 4,44 Prozent auf 50,06 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Biogen (-4,28 Prozent auf 133,43 USD), Diamondback Energy (-4,04 Prozent auf 155,46 USD), Synopsys (-3,67 Prozent auf 509,71 USD), JDcom (-3,65 Prozent auf 39,31 USD) und CoStar Group (-3,59 Prozent auf 73,27 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 39 425 895 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,368 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,43 Prozent gelockt.

