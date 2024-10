NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mit Zuschlägen

Der NASDAQ 100 gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,41 Prozent fester bei 19 854,41 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,239 Prozent tiefer bei 19 725,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 773,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 876,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 19 630,91 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,525 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 19 574,64 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Wert von 20 011,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14 837,57 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 20,01 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Illumina (+ 5,67 Prozent auf 136,29 USD), KLA-Tencor (+ 4,05 Prozent auf 784,23 USD), Lam Research (+ 3,86 Prozent auf 828,15 USD), Applied Materials (+ 3,41 Prozent auf 203,92 USD) und Marvell Technology (+ 3,19 Prozent auf 72,55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil MercadoLibre (-4,34 Prozent auf 1 976,54 USD), Tesla (-3,53 Prozent auf 248,90 USD), The Kraft Heinz Company (-2,40 Prozent auf 34,33 USD), Enphase Energy (-1,83 Prozent auf 109,16 USD) und Align Technology (-1,73 Prozent auf 241,10 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 501 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Diamondback Energy-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at