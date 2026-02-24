NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,06 Prozent fester bei 24 971,93 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,222 Prozent fester bei 24 763,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 708,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 643,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 022,92 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 25 605,47 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 24 873,85 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 21 352,08 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,929 Prozent ein. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 387,47 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,19 Prozent auf 214,66 USD), Constellation Energy (+ 6,08 Prozent auf 311,66 USD), Intel (+ 5,82 Prozent auf 46,17 USD), Booking (+ 5,09 Prozent auf 4 067,95 USD) und Synopsys (+ 5,05 Prozent auf 442,07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Broadcom (-2,00 Prozent auf 323,72 USD), Palo Alto Networks (-1,47 Prozent auf 142,02 USD), Gilead Sciences (-1,34 Prozent auf 147,82 USD), PayPal (-1,20 Prozent auf 37,06 EUR) und Regeneron Pharmaceuticals (-1,20 Prozent auf 777,61 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 909 286 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,54 Prozent.

