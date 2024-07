NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen

Am Freitag geht es für den NASDAQ 100 erneut nach oben.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,76 Prozent auf 18 974,43 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,848 Prozent auf 18 990,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18 830,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 18 915,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 000,87 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,93 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 26.06.2024, einen Wert von 19 751,05 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 26.04.2024, bei 17 718,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15 499,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 14,69 Prozent zu Buche. Bei 20 690,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Charter A (+ 14,09 Prozent auf 359,66 USD), Illumina (+ 4,68 Prozent auf 122,79 USD), Comcast (+ 3,06 Prozent auf 39,41 USD), ASML (+ 2,94 Prozent auf 888,03 USD) und Baker Hughes (+ 2,81 Prozent auf 36,58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen DexCom (-39,56 Prozent auf 65,18 USD), Biogen (-5,03 Prozent auf 215,99 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,32 Prozent auf 166,93 USD), Alphabet A (ex Google) (-1,29 Prozent auf 165,12 USD) und Align Technology (-1,26 Prozent auf 223,21 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 111 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at