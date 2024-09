NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start fester

Der NASDAQ 100 bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 16:01 Uhr um 0,41 Prozent auf 19 502,24 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,601 Prozent auf 19 539,75 Punkte an der Kurstafel, nach 19 423,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 470,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 576,15 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der NASDAQ 100 19 508,52 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 902,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15 202,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 17,88 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit JDcom (+ 4,07 Prozent auf 27,37 USD), Airbnb (+ 4,07 Prozent auf 122,33 USD), Lucid (+ 2,79 Prozent auf 3,88 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,75 Prozent auf 8,80 USD) und Intel (+ 2,49 Prozent auf 21,43 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Atlassian A (-2,16 Prozent auf 161,59 USD), Vertex Pharmaceuticals (-1,48 Prozent auf 482,21 USD), Amgen (-0,80 Prozent auf 332,59 USD), Fastenal (-0,78 Prozent auf 69,54 USD) und Verisk Analytics A (-0,76 Prozent auf 267,35 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 8 302 193 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,040 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at