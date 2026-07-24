NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Um 17:58 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,17 Prozent auf 28 406,40 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,326 Prozent auf 28 362,15 Punkte an der Kurstafel, nach 28 454,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28 469,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 097,80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 1,61 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Stand von 29 220,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 27 303,67 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 219,86 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,70 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit T-Mobile US (+ 5,41 Prozent auf 179,64 USD), Adobe (+ 4,93 Prozent auf 222,63 USD), Workday (+ 4,55 Prozent auf 133,69 USD), Intuit (+ 4,17 Prozent auf 293,27 USD) und Thomson Reuters (+ 4,05 Prozent auf 89,16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Astera Labs (-8,46 Prozent auf 299,32 USD), Nebius (-8,29 Prozent auf 202,66 USD), CoreWeave (-7,12 Prozent auf 75,33 USD), Lumentum (-6,64 Prozent auf 778,25 USD) und Sandisk (-6,34 Prozent auf 1 508,19 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 965 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,33 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at