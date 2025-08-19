NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Verlustzone

Um 20:03 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,29 Prozent auf 23 407,30 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,104 Prozent auf 23 689,01 Punkte an der Kurstafel, nach 23 713,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 23 365,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 695,65 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Stand von 23 065,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 447,05 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 766,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,59 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 23 969,27 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 8,11 Prozent auf 25,58 USD), Palo Alto Networks (+ 3,54 Prozent auf 182,40 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,41 Prozent auf 154,08 USD), Biogen (+ 1,94 Prozent auf 138,54 USD) und Verisk Analytics A (+ 1,81 Prozent auf 270,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Palantir (-8,76 Prozent auf 158,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,34 Prozent auf 340,54 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,06 Prozent auf 167,23 USD), AppLovin A (-4,64 Prozent auf 418,18 USD) und Marvell Technology (-4,16 Prozent auf 73,55 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33 946 383 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,771 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,25 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

