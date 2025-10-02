Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,37 Prozent auf 24 892,76 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,535 Prozent auf 24 933,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24 800,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24 944,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 780,11 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,07 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 02.09.2025, mit 23 231,11 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 641,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 19 802,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,67 Prozent nach oben. Bei 24 944,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,11 Prozent auf 352,33 USD), Intel (+ 3,78 Prozent auf 37,30 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,49 Prozent auf 169,73 USD), MercadoLibre (+ 3,20 Prozent auf 2 246,60 USD) und Microchip Technology (+ 3,15 Prozent auf 66,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Tesla (-5,11 Prozent auf 436,00 USD), Synopsys (-3,61 Prozent auf 471,15 USD), AppLovin (-2,90 Prozent auf 683,64 USD), Mondelez (-2,20 Prozent auf 61,78 USD) und Charter A (-2,00 Prozent auf 269,61 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 085 919 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,861 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,23 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at